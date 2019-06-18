2019-06-18T09:15:30+03:00
Общество

В Перми на маршрут №60 добавят 4 остановки

Нововведения вступят в силу с 20 июня
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Жители Кировского района Перми обратились в департамент дорог и транспорта с просьбой добавить остановки на автобусный маршрут №60 «ДДК. им Кирова – улица Попова – Комсомольская площадь».

Для удобства пассажиров с 20 июня будут добавлены следующие остановки: «Церковь Святого князя Владимира», «улица Героя Лядова», «улица Красноборская» и «кинотеатр «Октябрь» (после перекрестка улицы Революции и Комсомольского проспекта).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на улице Встречной появится тротуар.В Индустриальном районе Перми начали обустраивать тротуар на улице Встречной. Рабочие укладывают асфальт на пешеходной дорожке от улицы Подлесной до Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн по улице Встречной, 31а.Всего планируют обустроить около 7 тысяч м2 пешеходных дорожек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Она просилась обратно, но ее не пускали». Волонтеры ищут дом крохотной собачке, которую предали хозяева
В Перми из санатория сбежала 8-летняя девочка
ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией
За неделю на дорогах Прикамья погибли 4 лося
В Перми начали бороться с борщевиком
В Ленинском районе Перми отремонтирую улицы за 1, 5 миллиарда рублей
Как защитить подростка от пагубных привычек? Смотрите на нашем сайте трансляцию с лекции
"Задержан ее друг". Пропавшую 19-летнюю пермячку нашли убитой
В Прикамье задержали «голодного» грабителя
В Прикамье владелец досугового центра незаконно начислял себе премии
В Прикамье осудят бывших сотрудниц налоговой службы за присвоение более миллиона рублей
В Прикамье мотоциклист погиб на месте после столкновения с автобусом
В Перми полностью сгорел жилой дом
В Перми срочно нужны волонтеры для поиска дезориентированного пермяка
Предприниматель, виновный в массовом отравлении детей из школы № 107, заплатит штраф
С начала сезона клещи покусали почти 11 тысяч жителей Прикамья
11 команд из Пермского края прошли в финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»