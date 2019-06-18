В Перми на маршрут №60 добавят 4 остановки

СЕГОДНЯ 09:15 2019-06-18T09:15:30+03:00

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Жители Кировского района Перми обратились в департамент дорог и транспорта с просьбой добавить остановки на автобусный маршрут №60 «ДДК. им Кирова – улица Попова – Комсомольская площадь».

Для удобства пассажиров с 20 июня будут добавлены следующие остановки: «Церковь Святого князя Владимира», «улица Героя Лядова», «улица Красноборская» и «кинотеатр «Октябрь» (после перекрестка улицы Революции и Комсомольского проспекта).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на улице Встречной появится тротуар.В Индустриальном районе Перми начали обустраивать тротуар на улице Встречной. Рабочие укладывают асфальт на пешеходной дорожке от улицы Подлесной до Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн по улице Встречной, 31а.Всего планируют обустроить около 7 тысяч м2 пешеходных дорожек.

ИСТОЧНИК KP.RU