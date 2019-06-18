В Перми полностью сгорел жилой дом
Вечером в микрорайоне Данилиха загорелся жилой деревянный дом. О черном густом дыме в районе улицы Мильчакова сообщили пользователи социальных сетей.
На место незамедлительно выехали пожарные, но здание спасти не удалось - дом сгорел дотла. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что пострадавший при пожаре не было. Сейчас проводится проверка. Устанавливаются причины происшествия.
За последнюю неделю это второй пожар в этом районе.
Напомним, ранее мы писали о том, что на пожаре в Перми спасли 5 человек. В воскресенье, 16 июня, в Дзержинском районе Перми произошел пожар в квартире на 5 этаже многоэтажного дома. Момент спасения жильцов квартиры запечатлели пользователи социальных сетей. В ГУ МЧС корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что с помощью лестницы из горящей квартиры удалось эвакуировать 5 человек. Пожар быстро потушили.
ИСТОЧНИК KP.RU