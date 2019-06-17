2019-06-17T19:26:16+03:00
Происшествия

В Перми срочно нужны волонтеры для поиска дезориентированного пермяка

65-летний мужчина вышел из дома в микрорайоне Парковый и не вернулся
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пропавший Сергей Васильевич Балуев. Фото: группа ВКонтакте "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Пермь.Пропавший Сергей Васильевич Балуев. Фото: группа ВКонтакте "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Пермь.
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В Перми объявлен срочный сбор волонтеров, которые могут помочь в поисках дезориентированного пермяка. 65-летний Сергей Васильевич Балуев пропал днем 17 июня. Мужчина дезориентирован, не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

В последний раз его видели в микрорайоне Парковый. Сергей Васильевич ушел из дома и не вернулся. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» выдвинулись на его поиски и предлагают всем неравнодушным присоединиться к ним.

- Место сбора - проспект Парковый 20/2. На пересечении с улицей Желябова, - сообщили поисковики в соцсетях. - Штаб - белый Ларгус с двумя антеннами и наклейкой «Лиза Алерт» на заднем стекле. Контактный телефон 89523159231.

Приметы: рост 175 см., нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Был одет в черную куртку, черные штаны и черные ботинки или тапочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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