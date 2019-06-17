11 команд из Пермского края прошли в финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-17T17:02:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», проходившего в Перми 15 и 16 июня, стали 11 команд, сообщает Министерство информационного развития и связи. Они вышли в финал по итогам 36-часового хакатона, в ходе которого разрабатывали проекты в сфере цифровизации. Команды представят Пермский край в финале, который состоится в сентябре в Казани. В составе каждой из команд от трёх до пяти человек.

Общий призовой фонд конкурса, претендовать на который смогут 20 команд-финалистов, составляет 10 млн рублей. Еще 400 участников со всей России будут бороться за грант в 200 млн рублей от Фонда содействия инновациям.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что такие мероприятия, как конкурс «Цифровой прорыв», очень полезны с точки зрения решаемых на них задач: «Ваше участие важно не только вам, но и нам. Реальным результатом будет наше с вами партнёрство на благо Пермского края. Подчеркну, Прикамье – одно из лучших мест в стране, чтобы начинать проекты в сфере цифровизации и развивать свои компетенции, потому что мы один из самых динамичных регионов в сфере IT, у нас много амбициозных и масштабных задач».

Один из победителей регионального этапа Роман Грибков (команда Genesis) рассказал, что результатом их командной работы стал проект электронного сервиса, с помощью которого пользователи cмогут быстро вызвать специалистов в сфере ЖКХ – сантехников, электриков, сборщиков мебели и других мастеров – и оплатить услуги онлайн. «Мы разрабатывали электронный сервис для сферы ЖКХ – некий аналог такси, только у нас люди вызывают не машины, а мастеров. У нас есть идея по дальнейшему развитию, и мы будем работать над этим. Победа даёт нам возможность побороться за приз, возможность выиграть гранты и, что нас больше всего интересует, возможность получить менторство, людей, которые помогут развитию нашего проекта», – поделился Грибков.

Всего в региональном этапе конкурса «Цифровой прорыв» приняли участие более 70 человек, они разрабатывали проекты по четырём направлениям: «Здравоохранение», «Образование и наука», «Транспортная логистика» и «ЖКХ и городская среда». «Цифровой прорыв» – один из ведущих проектов платформы «Россия – страна возможностей» и одноимённой автономной некоммерческой организации, которая была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Проект стартовал в апреле 2019 года в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», к участию в конкурсе заявилось порядка 66,5 тыс. человек из всех регионов России, главная его цель – поиск новых кадров для цифровой экономики.

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии и цифровое госуправление». Общий объём финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет – свыше 1,5 трлн рублей.

Справка:

Команды-победители в направлении «Образование и наука»: «Нужная цифра», Developers, Automata.

Команды-победители в направлении «ЖКХ и городская среда»: Genesis, «Умные счетчики», $team['name'].

Команды-победители в направлении «Транспортная логистика»: «Команда», BCR, «Новая надежда».

Команды-победители в направлении «Здравоохранение»: Immortal Venture, Digit Drive.

ИСТОЧНИК KP.RU