В Перми прямо у трамвайных путей начался сильный пожар

СЕГОДНЯ 16:13 2019-06-17T16:29:41+03:00

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У трамвайной остановки Крылова, что недалеко от Шоссе Космонавтов, начался сильный пожар. На фотографиях видны очертания здания: возможно, горит дом или сарай. В любом случае, на месте происшествия сейчас работают пожарные. Они пытаются ликвидировать возгорание.

- Рядом с местом пожара все в дыму, огонь может перекинуться и на деревья, - сообщают очевидцы.

Кстати, десять дней назад недалеко от места пожара горели нежилые дома. На место прибыли три пожарных машины. Огонь потушили, но одна из построек была полностью уничтожена.

Ранее мы писали о том, что 2 мая резко произошли пожары в Пермском районе. Например, в СНТ «Новое Заполье» около Култаево жители тушили огонь самостоятельно. А в деревне Бабино пенсионерка решила сжечь траву при сильном ветре. К счастью, соседи потушили огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU