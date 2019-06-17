В Перми разработали робота - врача

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-17T14:47:21+03:00

Он способен давать медицинские рекомендации точнее, чем человек.

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Компания «Promobot» разрабатывает уникального робота-врача. После небольшого опроса механический помощник выдает пациенту рекомендации. Роботу нужно знать возраст, рост, вес и другие простые показатели здоровья.

- Затем искусственный интеллект анализирует данные и тут же выдаёт рекомендации, например, по снижению веса, - отмечают разработчики.

По мнению создателей, такой робот исключает человеческий фактор при анализе данных — эмоции, усталость или настроение врача.

С помощью робота можно будет измерить давление, температуру, пульс. На роботе будет установлено все необходимое оборудование. Закончить робота обещают к концу 2019 года.

Встретиться с андроидом можно будет уже 19 июня на III Форуме социальных инноваций регионов в Москве

Напомним, ранее мы писали о том, что пермский Promobot принял участие в выставке электроники в Лас-Вегасе наряду с Samsung и T-mobile

ИСТОЧНИК KP.RU