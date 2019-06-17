Кэшбэк до 4000 рублей вернется инвесторам «БКС Брокер»
Получить кэшбэк от 1000 до 4000 рублей на свой брокерский счет могут новые клиенты «БКС Брокер». Акция действует до 28 июня настоящего года.
- Акция несет сразу несколько приятных бонусов для наших клиентов. Мы хотим поддержать как начинающих, так и опытных инвесторов, предоставляя для них удобные инструменты и надежные условия инвестирования, - отметила Елена Преподобная, директор по маркетингу «БКС Брокер».
Принять участие в акции довольно просто – для этого нужно открыть брокерский счет на сайте или в приложении «БКС Брокер» и пополнить его с любого счета на необходимую сумму. Пополняя счет на 50 000 рублей – кэшбэк составит 1000 рублей, на 100 000 рублей – 2000 рублей, пополняя на 200 000 рублей – получаете кэшбэк в размере 4000 рублей. Кроме того, участие в акции предполагает пополнение счета с карты любого банка без комиссии.
Для те, кто желает участвовать в розыгрыше 100 000 рублей, необходимо впервые открыть и пополнить счет на сумму от 100 000 рублей. Счастливый обладатель суммы будет определяться каждую неделю с помощью генератора случайных чисел.
К слову, «БКС Брокер» входит в финансовую группу БКС, которая является одним из крупнейших брокеров на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов.
Сроки проведения акции с 20.05.2019 по 28.06.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
ИСТОЧНИК KP.RU