Кэшбэк до 4000 рублей вернется инвесторам «БКС Брокер»

СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-17T14:21:57+03:00

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Получить кэшбэк от 1000 до 4000 рублей на свой брокерский счет могут новые клиенты «БКС Брокер». Акция действует до 28 июня настоящего года.

- Акция несет сразу несколько приятных бонусов для наших клиентов. Мы хотим поддержать как начинающих, так и опытных инвесторов, предоставляя для них удобные инструменты и надежные условия инвестирования, - отметила Елена Преподобная, директор по маркетингу «БКС Брокер».

Принять участие в акции довольно просто – для этого нужно открыть брокерский счет на сайте или в приложении «БКС Брокер» и пополнить его с любого счета на необходимую сумму. Пополняя счет на 50 000 рублей – кэшбэк составит 1000 рублей, на 100 000 рублей – 2000 рублей, пополняя на 200 000 рублей – получаете кэшбэк в размере 4000 рублей. Кроме того, участие в акции предполагает пополнение счета с карты любого банка без комиссии.

Для те, кто желает участвовать в розыгрыше 100 000 рублей, необходимо впервые открыть и пополнить счет на сумму от 100 000 рублей. Счастливый обладатель суммы будет определяться каждую неделю с помощью генератора случайных чисел.

К слову, «БКС Брокер» входит в финансовую группу БКС, которая является одним из крупнейших брокеров на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов.

Сроки проведения акции с 20.05.2019 по 28.06.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

ИСТОЧНИК KP.RU