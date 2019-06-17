В Ленинградской области откроют стелу героя-пермякам, погибшим при защите Ленинграда
В Кировске Ленинградской области на мемориале «Невский пятачок» пройдет торжественное открытие памятную стелу героям-пермякам, которые погибли при защите Ленинграда годы Великой Отечественной войны.
В четверг, 20 июня, в церемонии примут участие официальные представители Пермского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ветераны и блокадники.
- В годы Великой Отечественной войны Пермский край стал домом для 379 тысяч ленинградцев. Именно в Пермский край в эвакуацию были отправлены ключевые промышленные предприятия, учреждения культуры, детские сады, прославленный Мариинский театр , - отмечают в пресс-службе правительствакрая, - Тысячи наших земляков положили головы на Невском пятачке.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пройдет межрегиональный фестиваль дворового спорта "Детский спорт".
ИСТОЧНИК KP.RU