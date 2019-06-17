2019-06-17T13:41:41+03:00
Общество

В Ленинградской области откроют стелу героя-пермякам, погибшим при защите Ленинграда

Торжественное открытие состоится 20 июня
Лилия Абибулаева
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Фото с сайта Правительства ПрикамьяФото с сайта Правительства Прикамья
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В Кировске Ленинградской области на мемориале «Невский пятачок» пройдет торжественное открытие памятную стелу героям-пермякам, которые погибли при защите Ленинграда годы Великой Отечественной войны.

В четверг, 20 июня, в церемонии примут участие официальные представители Пермского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ветераны и блокадники.

- В годы Великой Отечественной войны Пермский край стал домом для 379 тысяч ленинградцев. Именно в Пермский край в эвакуацию были отправлены ключевые промышленные предприятия, учреждения культуры, детские сады, прославленный Мариинский театр , - отмечают в пресс-службе правительствакрая, - Тысячи наших земляков положили головы на Невском пятачке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пройдет межрегиональный фестиваль дворового спорта "Детский спорт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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