2019-06-17T13:28:35+03:00
Происшествия

Житель Пермского края забил до смерти малознакомого мужчину

Злоумышленник отправится за решетку на 8 лет
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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29-летнего жителя Добрянки признали виновным в убийстве местного жителя. Следствием установлено, что в декабре 2018 год мужчины вместе выпивали в квартире в Добрянке. Между знакомыми завязалась ссора, которая переросла в драку.

29-летний ранее судимый житель Добрянки до смерти избил своего собутыльника. От полученных тяжелых травм потерпевший скончался на месте.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина избил односельчанку поленом. В Пермском крае местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью односельчанке. Следствие установило, что в марте 2019 года 35-летний житель поселка Жемчужный Гаинского района и его 60-летняя знакомая вместе выпивали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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