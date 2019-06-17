2019-06-17T13:24:56+03:00
Общество

В отдаленных территориях Прикамья начали проводить экспресс-тесты на онкопатологии

Процедура занимает всего 20 минут
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Губернатор Пермского края Максим Решетников во время рабочего выезда в Добрянский городской округ посетил сельскую врачебную амбулаторию (СВА) в посёлке Дивья.

Здесь организован кабинет раннего выявления онкологических заболеваний в женской консультации и ведётся работа по раннему выявлению онкологических заболеваний в кабинете доврачебного приёма. С апреля в амбулатории начали проводить исследования на колоректальный рак в рамках диспансеризации. Процедура занимает всего 20 минут. В общей сложности за полтора месяца такое обследование прошли 30 пациентов, четырём из них были назначены дополнительные обследования, и у одного диагноз подтвердился, было начато лечение. Такие исследования в рамках диспансеризации теперь доступны во всех территориях Пермского края.

Губернатор поинтересовался, подключена ли амбулатория к интернету. Врач общей практики Татьяна Петрова, которая работает в СВА, рассказала, что интернет был проведён в феврале и современные технологии позволили существенно расширить возможности как медиков, так и пациентов. По словам Татьяны Петровой, она может проводить онлайн- и офлайн-консультации со специалистами из районной больницы, может записывать пациентов к узким специалистам, выписывать медицинские препараты, которые полагаются по льготам. Пациенты, в свою очередь, теперь чаще приходят за направлениями к врачам, стали более внимательно относиться к своему здоровью.

Интернет позволяет увеличить скорость получения результатов анализов. Как правило, они доступны врачу уже на следующее утро после сдачи. «Ощутимо сократилась бумажная работа, я могу в режиме реального времени посмотреть историю болезни пациента. Конечно, это помогает при назначении лечения», – отметила Татьяна Петрова.

СВА в Дивье обслуживает 1,4 тыс. человек, из которых более 300 – дети. Амбулаторию посещает в среднем до 20 человек за день, и с начала года врач приняла уже почти 600 пациентов. Узкие специалисты, например стоматолог, приезжают сюда по расписанию. Таким образом, обеспечивается доступность специалистов для населения в радиусе 4 км.

По итогам осмотра губернатор дал поручение Минздраву и Минтерразвития Прикамья рассмотреть возможность установки общественных точек Wi-Fi не только во всех фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), но и в сельских амбулаториях. Отметим, федеральной программой по устранению цифрового неравенства такое оснащение предусмотрено только для ФАПов.

Благодаря федеральной поддержке в этом году в Добрянском городском округе планируется подключить к высокоскоростному интернету 10 ФАПов – в посёлках Нижний Лух, Бор-Лёнва, Ольховка, Ярино, Ветляны, Кыж, Таборы, в деревне Нижнее Красное и в сёлах Голубята, Усть-Гаревая. Также в этом году планируется возвести модульное здание врачебной амбулатории в селе Перемском и два ФАПа в деревне Ключи и селе Липово.

Напомним, согласно нацпроекту «Здравоохранение», утверждённому Президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний необходимо снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения. На сегодня в Прикамье от онкологии умирает 197 из 100 тыс человек. Также в рамках реализации нацпроекта предстоит увеличить охват населения профилактическими медосмотрами – с 40 до 70%. Это необходимо для раннего выявления заболеваний, в частности онкопатологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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