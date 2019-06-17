В Перми иномарка насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-17T13:15:05+03:00

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В ночь на 16 июня в Орджоникидзевском районе Перми произошла смертельная авария - иномарка сбила пешехода. Как сообщают в ГИБДД по Пермскому краю, авария произошла в 1:50.

- Водитель автомобиля «Форд», двигаясь по ул. 1-я Палубная в направлении микрорайона Гайва, допустил наезд на пешехода 1987 года рождения. Предварительно установлено, что последний находился на проезжей части по ходу движения транспортного средства, - сообщили в ведомстве.

В результате полученных травм гражданин скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье водитель ВАЗа сбил мужчину и 3-летнего ребенка. На трассе Кукуштан-Чайковский в минувшую субботу произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода. Как сообщили в ГИБДД по Пермскому краю, в 18:10 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-1111 не справился с управлением и сбил 40-летнего мужчину и его сына.

ИСТОЧНИК KP.RU