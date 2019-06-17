«Скейтборд, баскетбол и WorkOut». В Перми пройдет межрегиональный фестиваль дворового спорта
Экстремальные виды спорта и рок-концерт, посвященный дню рождения Виктора Цоя, - программа третьего фестиваля дворового спорта «Детский спорт» обещает быть насыщенной. Пермь в очередной раз принимает межрегиональные соревнования.
Акцент в программе будет сделан на экстремальные дисциплины, такие как скейтбординг, bmx, kickscooter. Также состоятся соревнования по баскетболу 3Х3 и WorkOut среди участников из Приволжского федерального округа.
Для гостей фестиваля, зрителей и болельщиков будут организованы интерактивные спортивные зоны по флорболу, бадминтону, настольному теннису. Также все желающие смогут попробовать свои силы в тестировании норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!»
Позанимавшись спортом, можно и вспомнить легендарного солиста группы «Кино». К дню рождения Виктора Цоя в рамкам фестиваля состоится небольшой концерт.
Любители рок-музыки и гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах барабанной школы «Megapolis Drums» и музыкальной школы для взрослых «Виртуозы».
Фестиваль начнется 21 июня в 13:00 в Экстрим-парке.
ИСТОЧНИК KP.RU