«Скейтборд, баскетбол и WorkOut». В Перми пройдет межрегиональный фестиваль дворового спорта

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-17T11:54:07+03:00

Мероприятие проходит в Перми уже в третий раз

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Экстремальные виды спорта и рок-концерт, посвященный дню рождения Виктора Цоя, - программа третьего фестиваля дворового спорта «Детский спорт» обещает быть насыщенной. Пермь в очередной раз принимает межрегиональные соревнования.

Акцент в программе будет сделан на экстремальные дисциплины, такие как скейтбординг, bmx, kickscooter. Также состоятся соревнования по баскетболу 3Х3 и WorkOut среди участников из Приволжского федерального округа.

Для гостей фестиваля, зрителей и болельщиков будут организованы интерактивные спортивные зоны по флорболу, бадминтону, настольному теннису. Также все желающие смогут попробовать свои силы в тестировании норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!»

Позанимавшись спортом, можно и вспомнить легендарного солиста группы «Кино». К дню рождения Виктора Цоя в рамкам фестиваля состоится небольшой концерт.

Любители рок-музыки и гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах барабанной школы «Megapolis Drums» и музыкальной школы для взрослых «Виртуозы».

Фестиваль начнется 21 июня в 13:00 в Экстрим-парке.

ИСТОЧНИК KP.RU