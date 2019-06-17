В Прикамье водитель ВАЗа сбил мужчину и 3-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-17T11:32:11+03:00

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На трассе Кукуштан-Чайковский в минувшую субботу произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода. Как сообщили в ГИБДД по Пермскому краю, в 18:10 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-1111 не справился с управлением и сбил 40-летнего мужчину и его сына.

Оба пешехода получили травмы. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье лоб в лоб столкнулись две иномарки. Лобовое столкновение на трассе Кунгур-Соликамск унесло жизнь жителя Пермского края. Еще 6 человек получили травмы. Известно, что среди пострадавших два ребенка. ДТП произошло из-за того, что один из участников дорожного движения нарушил правила и выехал «на встречку». От удара одну легковушку разорвало на две части. Всех пострадавших, отправили в больницу. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU