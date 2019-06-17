В Перми сотрудник Росгвардии задержал преступника, который находился в розыске

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-17T10:54:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Командир отделения группы охраны Управления Росгвардии по Пермскому краю старший сержант Владимир Ольхов увидел на улице пьяного парня, который непристойно себя ведет и пристает к девушкам. Сотрудник Росгвардии сделал буйному пермяку замечание. В ответ на это злоумышленник разозлился.

Владимир Ольхов предупредил, что является военнослужащим Росгвардии. Парень вел себя агрессивно. Тогда росгвардеец задержал нарушителя и передал его сотрудникам полиции.

Оказалось, что молодой человек находился в розыске. Его подозревают в совершении серии краж.

Напомним, ранее мы писали о том, что приставы задержали пьяного ухажера в Арбитражном суде Пермского края. Вопиющий по своей наглости случай произошёл накануне в Арбитражном суде Пермского края. Нетрезвый мужчина около километра преследовал женщину, направляющуюся на судебный процесс, настойчиво предлагая ей познакомиться поближе.

ИСТОЧНИК KP.RU