2019-06-17T10:54:27+03:00
Общество

В Перми сотрудник Росгвардии задержал преступника, который находился в розыске

Росгвардеец передал дебошира сотрудникам полиции
Лилия Абибулаева
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Фото с сайта РосгвардииФото с сайта Росгвардии
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Командир отделения группы охраны Управления Росгвардии по Пермскому краю старший сержант Владимир Ольхов увидел на улице пьяного парня, который непристойно себя ведет и пристает к девушкам. Сотрудник Росгвардии сделал буйному пермяку замечание. В ответ на это злоумышленник разозлился.

Владимир Ольхов предупредил, что является военнослужащим Росгвардии. Парень вел себя агрессивно. Тогда росгвардеец задержал нарушителя и передал его сотрудникам полиции.

Оказалось, что молодой человек находился в розыске. Его подозревают в совершении серии краж.

Напомним, ранее мы писали о том, что приставы задержали пьяного ухажера в Арбитражном суде Пермского края. Вопиющий по своей наглости случай произошёл накануне в Арбитражном суде Пермского края. Нетрезвый мужчина около километра преследовал женщину, направляющуюся на судебный процесс, настойчиво предлагая ей познакомиться поближе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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