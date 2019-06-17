2019-06-17T10:48:11+03:00
Общество

«Привет от Мери Поппинс». В Перми развесили 200 белоснежных зонтов

Арт-объект установили ко Дню города
Лилия Абибулаева
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Фото: паблик во "Вконтакте" "ПермьПарк"Фото: паблик во "Вконтакте" "ПермьПарк"
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Гости сада им. Миндовского могут похвастаться необычными фотографиями на фоне белоснежных зонтов. Необычная инсталляция появилась ко Дню города. Такой подарок пермякам сделала дирекция парков и скверов "ПермьПарк".

На одной из аллей парка установили 200 белых зонтов. Арт-объект простоит до конца лета, потом его разберут. У пермяков еще есть возможность сделать запоминающиеся селфи.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми появились огромные QR-коды. В центре и на городской набережной появились новые арт-объекты - огромные QR-коды. Новые арт-объекты стилизованы под концепцию и логотип празднования Дня города в этом году. Всего в городе установят 28 объектов: 8 больших кубов и 20 маленьких. Помимо эстетической скульптуры несут и практическую направленность. Маленькие кубы будут выполнять функцию стульев. Их установят на набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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