Центр профилактики запускает цикл онлайн-лекций для родителей

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-17T10:02:54+03:00

Лекции можно будет посмотреть и на нашем сайте

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Пермский краевой центр медицинской профилактики запускает цикл тематических онлайн-лекций для родителей.

«Ежегодно мы проводим большое количество лекций и образовательных мероприятий, на которых выступают лучшие медицинские специалисты нашего региона. Зачастую не все могут посетить лекции лично, особенно это касается работающих людей и граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах края. Поэтому в начале 2019 года мы решили предоставить всем желающим возможность посмотреть наши лекции в онлайн-режиме, и по количеству просмотров видим огромный интерес пермяков к такому формату – говорит главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова. – Нередко в обратной связи зрители просили нас уделить внимание вопросам сохранения здоровья детей и подростков, поэтому мы решили запустить цикл тематических лекций для родителей».

На данный момент специалистами краевого центра медицинской профилактики в июне запланированы 3 лекции, все они пройдут в стенах городской детской клинической поликлиники №6 (по адресу: г.Пермь, ул.Петропавловская, 109, кабинет № 217).

Первая лекция «Как защитить подростка от пагубных привычек» состоится 18 июня в 14.00, ее прочтет психиатр-нарколог, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Пермского края Лариса Юркова. Вторая лекция «Адаптация школьников к учебному процессу. Роль семьи» пройдет 21 июня в 16.00, ее проведет руководитель проекта «Нейропсихология и семейная психотерапия», врач-психиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Татьяна Огибалова. Третья лекция «Программируем здоровые пищевые привычки с детства» состоится 25 июня в 16.00, ее прочтет врач эндокринолог, заведующая краевым детским консультативно-диагностическим эндокринологическим центром Светлана Малимон.

Лекции можно будет посетить очно, посмотреть их онлайн-трансляцию или запись. Ссылки на онлайн-трансляцию будут размещены на сайте "Комсомольская правда", на сайте Пермского краевого центра медицинской профилактики – www.budzdorovperm.ru, в социальных сетях Центра: https://www.facebook.com/pkcmp59, https://vk.com/pkcmp59 .

Все мероприятия ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» проходят БЕСПЛАТНО!

Мероприятия организованы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» (Программа развития детского здравоохранения Пермского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям) и будут проводиться на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU