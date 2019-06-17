2019-06-17T10:01:39+03:00
Общество

Пермяки вынесли из леса тонну мусора

В Перми прошли экологические игры
Лилия Абибулаева
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Фото с сайта администрации ПермиФото с сайта администрации Перми
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Стекло, покрышки и пластик…За несколько часов пермяки вынесли из леса 104 мешка самых разнообразных отходов. Общий вес собранного мусора составил 998 килограммов. В ходе «Чистых игр» участники собрали 104 мешка с мусором. Среди них 41 мешок со смешанным мусором, 17 – с пластиком, 45 – со стеклом, 9 – с покрышками и так далее.

В Перми прошел семейный экопраздник «Чистые игры: здравствуй, лес!». Акция состоялась благодаря гранту конкурса социально значимых проектов «Город – это мы».

Около визит-центра Нижне-Курьинского участкового лесничества прошел семейный экопраздник «Чистые игры: здравствуй, лес!». В нем приняли участие 22 команды – 84 участника

Мероприятие было организовано детским садом «Вдохновение» и пермским отделением Общества охраны природы при поддержке администрации Перми, МКУ «Пермское городское лесничество», волонтерского сообщества «Volunteers_perm», Пермского молодежного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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