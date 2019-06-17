2019-06-17T09:40:35+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина избил односельчанку поленом

От полученных травм женщина скончалась
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью односельчанке. Следствие установило, что в марте 2019 года 35-летний житель поселка Жемчужный Гаинского района и его 60-летняя знакомая вместе выпивали.

Разогретые спиртными напитками, знакомые начали ругаться. В ходе ссоры мужчина начал избивать односельчанку. Злоумышленник сначала бил женщину рукам и ногами, потом схватил полено. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Чтобы избежать заслуженного наказания, мужчина решил спрятать тело. Он закопал тело односельчанки под полом своего дома.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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