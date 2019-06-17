«Поймали и отнесли к воде». Пермские спасатели помогли утке с утятами

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-17T09:28:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермскую городскую службу спасения обратились местные жители с сообщением о том, что во двор дома в Кировском районе забрела утиная семья.

По району бегали бездомные собаки, заявитель испугался, что они могут разорвать утку. Пермяк собрал утят в коробку, а утка убежала. Беспокоясь о птице, местный житель вызвал спасателей.

Сотрудники службы спасения приманили утку, собрали утят и отнесли семейство к водоему.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье спасли кота, застрявшего в дымоходе. Спасателям пришлось разобрать трубу, чтобы достать животное. Сотрудники Кунгурской службы спасения помогли животному, которое застряло в дымоходе. Утром 5 июня на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на вентиляционной трубе двухэтажного дома находится кот и не может оттуда спуститься. Спасатели поехали вызволять беднягу.

ИСТОЧНИК KP.RU