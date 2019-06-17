«Умопомрачительное декольте». Катерина Шпица появилась на «Кинотавре» в 8-килограммовом платье

СЕГОДНЯ 08:30 2019-06-17T08:30:07+03:00

Изменить размер текста: A A

- Так выглядит кинотаврец, который посмотрел за 5 дней 13 полнометражных фильмов и 26 короткометражек, - написала в своем Instagram Катерина Шпица. - Есть удается с трудом. Меня сейчас неожиданно в коридоре подкормили, и я даже ужинать не пойду.

А накануне фестиваль «Кинотавр» завершился. На красной дорожке сияли актрисы Равшана Куркова, Любовь Толкалина, Любовь Аксенова и другие звезды кино. Актриса из Перми Катерина Шпица решила окончательно поразить гостей фестиваля и поклонников. Она пришла в оригинальном платье с умопомрачительным декольте. Наряд расшит огромными черными камнями. Как Катерина Шпица призналась «Комсомольской правде», вес платья - целых 8 килограмм!

В своем Instagram актриса уже успела поделиться несколькими видео с закрытия фестиваля, на которых она позирует фотографам.

ИСТОЧНИК KP.RU