«Умопомрачительное декольте». Катерина Шпица появилась на «Кинотавре» в 8-килограммовом платье
- Так выглядит кинотаврец, который посмотрел за 5 дней 13 полнометражных фильмов и 26 короткометражек, - написала в своем Instagram Катерина Шпица. - Есть удается с трудом. Меня сейчас неожиданно в коридоре подкормили, и я даже ужинать не пойду.
А накануне фестиваль «Кинотавр» завершился. На красной дорожке сияли актрисы Равшана Куркова, Любовь Толкалина, Любовь Аксенова и другие звезды кино. Актриса из Перми Катерина Шпица решила окончательно поразить гостей фестиваля и поклонников. Она пришла в оригинальном платье с умопомрачительным декольте. Наряд расшит огромными черными камнями. Как Катерина Шпица призналась «Комсомольской правде», вес платья - целых 8 килограмм!
В своем Instagram актриса уже успела поделиться несколькими видео с закрытия фестиваля, на которых она позирует фотографам.
ИСТОЧНИК KP.RU