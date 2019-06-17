В Перми оштрафовали ресторан «Гастропорт» за долги перед сотрудниками

СЕГОДНЯ 07:19 2019-06-17T07:19:14+03:00

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Городской порт,урбанистический пейзаж, виды на Каму. Ресторан «Гастропорт» пользуется популярностью у пермяков, но, как выяснила краевая прокуратура, имидж может обернуться крупными штрафами.

В марте-апреле организация закрылась на ремонт. Сотрудники остались без работы и заработную плату им никто не выплатил.

- Организация незаконно лишила работников возможности трудиться, не исполнила обязанность по выплате заработной платы в установленные сроки за период вынужденного простоя, - сообщили в прокуратуре Пермского края.

По результатам прокурорской проверки за выявленные нарушения директора ресторана оштрафовали. Также мировому судье направлены заявления в интересах работников ООО «Гастро Порт» о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 416 тысяч рублей.

По результатам прокурорского реагирования заработная плата 17 работникам общества выплачена, исполнение судебных приказов на сумму 243 тысяч рублей остается на контроле прокуратуры район

ИСТОЧНИК KP.RU