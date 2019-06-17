Бывшего заместителя министра Прикамья приговорили к условному наказанию

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-17T09:47:25+03:00

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В понедельник, 17 июня, Ленинском районном суде Перми прозвучал приговор бывшему замминистра спорта Прикамья Руслану Садченко. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц при реконструкции в 2015 году пермского стадиона «Динамо». Из бюджета на эти цели было выделено более 45 миллионов рублей. Но, как следует из материалов дела, работы по замене искусственного покрытия футбольного поля и беговых дорожек были выполнены не полностью либо с нарушением технологии и из неподходящих материалов.

Тем не менее Руслан Садченко подписал документы, подтверждающие выполнение этих работ. А затем отдал их на подпись министру спорта Павлу Ляху, приговор по делу которого также огласили 17 июня.

Вместе с Садченко по делу также проходили бизнесмены Александр Тархов и Дмитрий Перфильев – работы по реконструкции стадиона проводила возглавляемая ими компания «Технологии и строительство». Причем, выиграть аукцион компании помог как раз Руслан Садченко, за что и получил два процента от суммы контракьа и часть денег, «сэкономленных» при ремонтных работах.

Суд признал подсудимых виновными в хищении более двух миллионов рублей - разница между выполненными и оплаченными работами.

Гособвинитель просил приговорить всех подсудимых к реальным срокам лишения свободы. В итоге судья назначил всем условное наказание- Александру Тархову - четыре с половиной года, Дмитрию Перфильеву - три с половиной года и Руслану Садченко - четыре года с испытательным сроком в три года. Также они должны будут возместить ущерб в 2,3 миллиона.

Подсудимые не были готовы к такому повороту событий. На суд они пришли с большими камуфляжными рюкзаками.

ИСТОЧНИК KP.RU