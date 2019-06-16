«Доставали через окно». На пожаре в Перми спасли 5 человек

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-16T14:43:54+03:00

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В воскресенье, 16 июня, в Дзержинском районе Перми произошел пожар в квартире на 5 этаже многоэтажного дома. Момент спасения жильцов квартиры запечатлели пользователи социальных сетей.

В ГУ МЧС корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что с помощью лестницы из горящей квартиры удалось эвакуировать 5 человек. Пожар быстро потушили.

Все жители дома остались невредимы. Пострадавших нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пожар в частном доме унес жизнь 70-летнего мужчины. 14 июня в частном доме в Свердловском районе Перми произошел пожар, унесший жизнь 70-летнего хозяина дома. Все случилось около 16.00 часов. Когда на место прибыли пожарные подразделения, одноэтажный частный дом был охвачен огнем, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU