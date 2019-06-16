2019-06-16T11:07:43+03:00
Происшествия

В Прикамье фура залетела в огород местных жителей

ЧП произошло 14 июня
Лилия Абибулаева
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фото: инстаграм chp_59фото: инстаграм chp_59
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В Октябрьском районе Пермского края фура перевернулась рядом с жилым домом. Авария произошла в ночь на пятницу, 14 июня, в селе Богородск Октябрьского района.

Очевидцы сообщили о ДТП в социальных сетях.

фото: инстаграм chp_59

фото: инстаграм chp_59

По сообщению свидетелей, водитель уснул за рулем, машину повело и вынесло на обочину. Протаранив забор, большегруз опрокинулся на посадки местных жителей.

фото: инстаграм chp_59

фото: инстаграм chp_59

Как сообщают очевидцы аварии, в ДТП никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка сбила 9-летнюю девочку. В субботу, 15 июня, легковой автомобиль ЗАЗ «Шанс» сбил 9-летнего ребенка. Пострадавшего с множественными травмами отправили в больницу. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, по улице Пятилетки Березники со стороны Ломоносова в направлении Свердлова двигался автомобиль ЗАЗ «Шанс» под управлением местной жительницы. У дома 80 по Пятилетки, водитель допустила наезд на 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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