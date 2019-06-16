В Прикамье фура залетела в огород местных жителей
В Октябрьском районе Пермского края фура перевернулась рядом с жилым домом. Авария произошла в ночь на пятницу, 14 июня, в селе Богородск Октябрьского района.
Очевидцы сообщили о ДТП в социальных сетях.
фото: инстаграм chp_59
По сообщению свидетелей, водитель уснул за рулем, машину повело и вынесло на обочину. Протаранив забор, большегруз опрокинулся на посадки местных жителей.
фото: инстаграм chp_59
Как сообщают очевидцы аварии, в ДТП никто не пострадал.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка сбила 9-летнюю девочку. В субботу, 15 июня, легковой автомобиль ЗАЗ «Шанс» сбил 9-летнего ребенка. Пострадавшего с множественными травмами отправили в больницу. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, по улице Пятилетки Березники со стороны Ломоносова в направлении Свердлова двигался автомобиль ЗАЗ «Шанс» под управлением местной жительницы. У дома 80 по Пятилетки, водитель допустила наезд на 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу.
ИСТОЧНИК KP.RU