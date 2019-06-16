В Прикамье легковушка сбила 9-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 07:58 2019-06-16T07:58:31+03:00

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В субботу, 15 июня, легковой автомобиль ЗАЗ «Шанс» сбил 9-летнего ребенка. Пострадавшего с множественными травмами отправили в больницу.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, по улице Пятилетки Березники со стороны Ломоносова в направлении Свердлова двигался автомобиль ЗАЗ «Шанс» под управлением местной жительницы. У дома 80 по Пятилетки, водитель допустила наезд на 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожного происшествия пешеход доставлен в лечебное учреждение.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Пермь-Березники в ДТП серьезно пострадали два человека. 15 июня на трассе Пермь – Березники произошла авария, в которой тяжело пострадали два человека. Сначала информация об этом появилась в соцсетях. Очевидцы опубликовали фото и сообщили, что авария произошла около 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU