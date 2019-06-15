2019-06-15T15:59:57+03:00
Происшествия

Ночью на Перми-I молодой мужчина упал с пирса

С тяжелыми травмами его доставили в больницу
Алена ОВЧИННИКОВА
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ЧП на пермской набережной произошло около пяти часов утра в субботу.ЧП на пермской набережной произошло около пяти часов утра в субботу.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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Трагическое ЧП произошло ночью 15 июня на пермской набережной. Здесь со второго пирса, с высоты примерно шести метров упал на асфальт молодой мужчина.

По сообщениям очевидцев, несчастный случай произошел в половине пятого утра в субботу. Молодой человек лет тридцати был не совсем трезв, поэтому не удержался за перила и рухнул вниз.

Как сообщили медики, пострадавшего с множественными травмами головы госпитализировали с городскую больницу им. Тверье.

Ранее мы писали, о том, что на пермской набережной утонул человек. В жаркий июньский день на глазах у сотен отдыхающих моторная лодка врезалась в бетонное ограждение. Двое пассажиров лодки выпали в реку метров за 50 от берега. Один из них не смог доплыть, второй утонул. Рыбаки находились в нетрезвом состоянии, у них не было спасательных жилетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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