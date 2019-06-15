Роспотребнадзор проверил детские летние лагеря в Прикамье
В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали о результатах проверок летних детских лагерей.
- Всего было проведено 1226 санитарно-эпидемиологических экспертиз в организациях отдыха детей, это 100 % от запланированных, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Заключения о соответствии выданы 1217 лагерям. 1144 из них, функционирующие в первую смену, уже открылись.
При подготовке к летней оздоровительной кампании косметические ремонты были проведены в 67 лагерях (в том числе в 39 загородных), мебель и новый инвентарь закуплены в 11 лагерях, оборудование для пищеблоков - в девяти.
Гигиеническую подготовку перед началом работы с детьми прошли более 3500 человек из обслуживающего персонала. Обследованы на вирусы более девяти тысяч человек педагогического персонала и двух тысяч сотрудников пищеблоков.
В работающих лагерях сотрудники Роспотребнадзора уже начали исследовать питьевую воду, пищевые продукты и готовые блюда.
ИСТОЧНИК KP.RU