Роспотребнадзор проверил детские летние лагеря в Прикамье

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-15T15:07:19+03:00

Заключения о соответствии выданы всем 1217 детским лагерям, работающим в Пермском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали о результатах проверок летних детских лагерей.

- Всего было проведено 1226 санитарно-эпидемиологических экспертиз в организациях отдыха детей, это 100 % от запланированных, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Заключения о соответствии выданы 1217 лагерям. 1144 из них, функционирующие в первую смену, уже открылись.

При подготовке к летней оздоровительной кампании косметические ремонты были проведены в 67 лагерях (в том числе в 39 загородных), мебель и новый инвентарь закуплены в 11 лагерях, оборудование для пищеблоков - в девяти.

Гигиеническую подготовку перед началом работы с детьми прошли более 3500 человек из обслуживающего персонала. Обследованы на вирусы более девяти тысяч человек педагогического персонала и двух тысяч сотрудников пищеблоков.

В работающих лагерях сотрудники Роспотребнадзора уже начали исследовать питьевую воду, пищевые продукты и готовые блюда.

ИСТОЧНИК KP.RU