2019-06-15T12:49:54+03:00
Происшествия

На трассе Пермь-Березники в ДТП серьезно пострадали два человека

За час до аварии водителя видели гоняющим по встречной полосе
Алена ОВЧИННИКОВА
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Авария произошла на 85 километре трассы Пермь-Березники.Авария произошла на 85 километре трассы Пермь-Березники.Фото: архив "КП"
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15 июня на трассе ПермьБерезники произошла авария, в которой тяжело пострадали два человека. Сначала информация об этом появилась в соцсетях. Очевидцы опубликовали фото и сообщили, что авария произошла около 13 часов.

«Мы видели, как две скорые промчались в сторону Полазны друг за другом», «Примерно час назад эта машина неслась со стороны Перми по встречной полосе, не сбавляя скорости», - комментируют пост пользователи.

- ДТП произошло в 12.20 на 85 километре трассы Пермь-Березники, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Пока на месте происшествия еще работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель неустановленного пока автомобиля допустил наезд на препятствие. В результате ДТП два взрослых человека получили тяжелые травмы. Более подробная информация появится позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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