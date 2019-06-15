2019-06-15T10:02:47+03:00
Происшествия

В Перми пожар в частном доме унес жизнь 70-летнего мужчины

Возгорание началось из-за печки в бане
Алена ОВЧИННИКОВА
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Площадь пожара составила 30 квадратных метров.Площадь пожара составила 30 квадратных метров.Фото: архив "КП"
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14 июня в частном доме в Свердловском районе Перми произошел пожар, унесший жизнь 70-летнего хозяина дома. Все случилось около 16.00 часов.

«Пожар начался в бане и надворных постройках», - сообщили в МЧС России по Пермскому краю.

Когда на место прибыли пожарные подразделения, одноэтажный частный дом был охвачен огнем, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Внутри строения огнеборцы обнаружили обгоревшее тело мужчины. Им оказался 70-летний хозяин дома. В 16.19 пожар удалось локализовать, а через полчаса, в 16.54 ликвидировать его.

Предварительная причина нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ранее мы писали, что пенсионерка, спасая детей на пожаре, получила сильные ожоги. Возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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