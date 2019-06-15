В Перми пожар в частном доме унес жизнь 70-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-15T10:02:47+03:00

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14 июня в частном доме в Свердловском районе Перми произошел пожар, унесший жизнь 70-летнего хозяина дома. Все случилось около 16.00 часов.

«Пожар начался в бане и надворных постройках», - сообщили в МЧС России по Пермскому краю.

Когда на место прибыли пожарные подразделения, одноэтажный частный дом был охвачен огнем, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Внутри строения огнеборцы обнаружили обгоревшее тело мужчины. Им оказался 70-летний хозяин дома. В 16.19 пожар удалось локализовать, а через полчаса, в 16.54 ликвидировать его.

Предварительная причина нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ранее мы писали, что пенсионерка, спасая детей на пожаре, получила сильные ожоги. Возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU