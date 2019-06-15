Из-за столкновения поезда и легковушки в Прикамье поменялся график движения электричек

СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-15T08:34:03+03:00

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Из-за аварии на железнодорожном переезде, которая произошла ранним утром 15 июня в Добрянском районе возле деревни Бобки, поменялся график движения поездов. Об этом сообщила «Пермская пригородная компания». Срочное сообщение появилось на странице ВКонтакте «Пермская электричка».

- Внимание! Задержки поездов. Электропоезд № 6262/6261, ст. Кизел — ст. Пермь II по техническим причинам опаздывает ориентировочно на 40 минут от расписания. Прибытие на ст. Пермь II ожидается в 09.06. Приносим извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении.

Оперативную информацию об опоздании поездов можно уточнить здесь.

Напомним, утром 15 июня на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль Лада Гранта. Водитель и предполагаемая пассажирка легковушки выжили и сбежали с места ДТП. Сейчас полиция ведет их розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU