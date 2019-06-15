В Пермском крае грузовой электропоезд протаранил Лада Гранту

СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-15T07:51:37+03:00

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Ранним утром 15 июня на железнодорожном переезде у деревни Бобки Добрянского района произошло серьезное ДТП. Грузовой электропоезд протаранил автомобиль Лада Гранта.

- Столкновение произошло в 06.15 утра. По прибытию на место вызова дежурного караула было установлено, что на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение грузового электропоезда с автомобилем Лада Гранта, водитель которого скрылся с места ДТП с предполагаемой пассажиркой, - сообщили на своей странице ВКонтакте сотрудники Пожарно-спасательной части №117.

Судя по опубликованным фото с места аварии, водитель легковушки пренебрег опасностью и попытался пересечь железнодорожные пути перед близко идущим поездом. В итоге произошло столкновение, в результате которого весь бампер автомобиля оказался разбит. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливается водитель, виновный в столкновении.

ИСТОЧНИК KP.RU