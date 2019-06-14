В Перми пропал 13-летний мальчик
В Перми разыскивают 13-летнего Сергея Аксанова. Мальчик ушел из дома на улице Героя Васькина в Орджоникидзевском районе 13 июня и до сих пор не появился.
Приметы: рост до 165 см, телосложение худощавое, лицо смуглое, глаза карие, волосы темно-русые.
Был одет: шорты черные с белыми лампасами, футболка синего цвета, кроссовки серого цвета.
Волонтеры поискового отряда «Поиск пропавших детей» объявили срочный сбор на поиски.
Сбор состоится по адресу Героев Васькина, 5 в 18-30
Если вы знаете, где находится 13-летний Сергей Аксанов или хотите принять участие в поисках, просьба позвонить по телефонам: 8-908-262-59-48( Елена) или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU