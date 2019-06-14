В Перми пропал 13-летний мальчик

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-14T15:27:43+03:00

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В Перми разыскивают 13-летнего Сергея Аксанова. Мальчик ушел из дома на улице Героя Васькина в Орджоникидзевском районе 13 июня и до сих пор не появился.

Приметы: рост до 165 см, телосложение худощавое, лицо смуглое, глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет: шорты черные с белыми лампасами, футболка синего цвета, кроссовки серого цвета.

Волонтеры поискового отряда «Поиск пропавших детей» объявили срочный сбор на поиски.

Сбор состоится по адресу Героев Васькина, 5 в 18-30

Если вы знаете, где находится 13-летний Сергей Аксанов или хотите принять участие в поисках, просьба позвонить по телефонам: 8-908-262-59-48( Елена) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU