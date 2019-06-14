СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-14T15:17:49+03:00

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В четверг, 13 июня в Перми прошел турнир по пощечинам. Участники - взрослые мужчины - собрались в баре, чтобы отхлестать друг друга по щекам. Чтобы принять участие в турнире, необходимо было заплатить взнос - 2000 рублей.

Участники мероприятия поделились видео с необычного турнира в социальных сетях.

Участники соревновались по парам. Каждый вставал по разные стороны круглого стола, и поочередно начинали бить друг друга по щекам.

В Перми мужчины отхлестали друг друга по щекам за деньги.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек. В селе Крылово состоялся девятый ежегодный фестиваль «Веселый коровяк». Одним из самых зрелищных событий праздника стал традиционный чемпионат по метанию коровьих лепешек. Организаторы чемпионата рассказали, что в этом году не удалось собрать «снаряды» - из-за сильных дождей все лепешки растаяли. Но это не проблема – в запасе еще остались снаряды с прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU