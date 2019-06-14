В Перми с 15 июня перекроют движение трамваев на перекрестке Сибирской и Революции

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-14T14:20:35+03:00

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В ближайшие выходные движение трамваев на перекрестке Сибирской-Революции будет закрыто. С 08:00 15 июня до 23:00 16 июня трамваи будут ходить по измененному маршруту.

– Трамвай №6 «ОАО «Велта» - Разгуляй» будет следовать от «ОАО «Велта» до АО «Инкар» и пойдет через Белинского. Пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на другой трамвай.

– Трамвайный маршрут №8 «АО «Инкар» - микрорайон Висим» будет следовать в объезд через улицы Борчанинова и Белинского.

Изменение связано с производством работ по реконструкции улицы Революции на участке от улицы Куйбышева до улицы Сибирской.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми появится автобусный маршрут №50. Троллейбусный маршрут №5 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» заменит автобусный №50. Он начнет курсировать уже с субботы, 15 июня.Однако троллейбусы маршрута №5 будут ходить еще до 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU