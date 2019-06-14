В Перми экс-директор ЗиДа отправится за решетку на 7 лет

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-14T14:07:10+03:00

Также к лишению свободы приговорили директора МУП «Автобаза Администрации г.Перми» и его сына

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Мужчины признаны виновными в растрате чужого имущества. Экс-директор «Машзавода им.Ф.Э.Дзержинского», руководитель МУП «Автобаза Администрации г.Перми» и его сын бизнесмен потратили на свои нужды около 230 миллионов рублей. Они похитили 140 миллионов, которые принадлежали машиностроительному заводу. Эти средства предназначались для ремонта кровли одного из корпусов и оплаты поставок тепловой энергии для производственных целей.

- Также один из подсудимых будучи директором муниципальной автобазы, а после став председателем ликвидационной комиссии данной организации, реализовывал имущество, находящееся в собственности «Муниципального образования «г.Пермь», по заниженной цене, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. - В результате чего городскому бюджету был причинен ущерб на сумму более 90 миллионов рублей.

Дзержинский суд приговорил директора крупного промышленного завода и руководителя городского муниципального предприятия к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима каждого, а сына-бизнесмена к 4 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU