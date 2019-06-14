Пермяк прятал наркотики в пачках из-под сигарет

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-14T13:09:27+03:00

Изменить размер текста: A A

21-летний пермяк отправится за решетку за попытку сбыть наркотики. Молодого человека задержали в пассажирском поезде «Москва – Северобайкальск». В личных вещах парня оперативники нашли полиэтиленовый пакет, две пачки сигарет и контейнер, в которых находилось коричневое вещество. Результаты экспертизы показали, что это гашиш.

Всего у молодого человека с собой было около 210 граммов наркотика. В отношении него возбуждено уголовное дело.

- В ходе следствия было установлено, что наркотики мужчина приобрел в Москве через Интернет путем закладки для личного употребления и последующего сбыта в целях получения материальной выгоды, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России по Пермскому краю. - Еще в Москве подозреваемый при помощи привезенных электронных весов расфасовал синтетический наркотик на мелкие пакетики для продажи. С этим «багажом» на поезде мужчина возвращался домой, когда его задержали сотрудники транспортной полиции.

В следующий раз парень сможет проехаться на поезде только через 6 лет. После того, как освободится из колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU