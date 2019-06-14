2019-06-14T13:09:27+03:00
Происшествия

Пермяк прятал наркотики в пачках из-под сигарет

Оперативники обнаружили больше 200 граммов зелья
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

21-летний пермяк отправится за решетку за попытку сбыть наркотики. Молодого человека задержали в пассажирском поезде «МоскваСеверобайкальск». В личных вещах парня оперативники нашли полиэтиленовый пакет, две пачки сигарет и контейнер, в которых находилось коричневое вещество. Результаты экспертизы показали, что это гашиш.

Всего у молодого человека с собой было около 210 граммов наркотика. В отношении него возбуждено уголовное дело.

- В ходе следствия было установлено, что наркотики мужчина приобрел в Москве через Интернет путем закладки для личного употребления и последующего сбыта в целях получения материальной выгоды, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России по Пермскому краю. - Еще в Москве подозреваемый при помощи привезенных электронных весов расфасовал синтетический наркотик на мелкие пакетики для продажи. С этим «багажом» на поезде мужчина возвращался домой, когда его задержали сотрудники транспортной полиции.

В следующий раз парень сможет проехаться на поезде только через 6 лет. После того, как освободится из колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми появится автобусный маршрут №50
МЧС: в Прикамье ожидаются заморозки
В Прикамье за 9 дней обнаружено 1295 нарушений ПДД водителями автобусов
В Перми появится еще одна экотропа
«Сидел на холоде без еды и воды». Волонтеры показали, как изменился кот, которого выкинули на улицу в переноске
"Не более двух пересадок". В Перми обсудили новую транспортную схему
В Прикамье пенсионерка, спасая детей на пожаре, получила серьезные ожоги
В Прикамье мужчина в маске и с ружьем ограбил торговую компанию
IT-специалисты Перми представят разработки для улучшения качества жизни региона
В Перми третий мост может появиться в створе улицы Крисанова
«Ездят на Ладе Гранта и врезаются в забор». В Перми задержали угонщиков
В Перми в Троицу изменится движение общественного транспорта
В Прикамье подросток совершил кражу в военкомате
В Перми начнет работать клуб настольных игр под открытым небом
В Перми до конца лета закроют улицу Крупскую
«Помнит только свое имя». В Перми ищут родных пенсионера, страдающего потерей памяти