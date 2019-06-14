2019-06-14T10:59:45+03:00
Происшествия

В Прикамье пенсионерка, спасая детей на пожаре, получила серьезные ожоги

Женщину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Пермском крае 13 июня произошел пожар в жилом доме. В 15:50 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме в деревне Парашино. На место незамедлительно выехали пожарные.

До приезда пожарных хозяйка дома сумела вывести из здания через оконный проем двух детей. 68-летняя пенсионерка получила ожоги, ее отправили в больницу.

Дома полностью сгорел. Общая площадь пожара составила 135 м2 . По предварительным данным, причина пожара - неисправность проводки, так как здание старое и признано аварийным. Хозяйка дома поставила кипятильник, чтобы нагреть воду. Когда кипятильник выключили, появился запах горелой пластмассы, но никто не придал этому значения. Лишь через некоторое время обнаружили задымление на веранде и огонь в верхней части, о чем сообщили в пожарную охрану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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