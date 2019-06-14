2019-06-14T10:38:02+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина в маске и с ружьем ограбил торговую компанию

На преступление его толкнуло трудное финансовое положение
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Чайковском задержали местного жителя за ограбление торговой компании. Мужчина надел маску, взял гладкоствольный обрез и отправился грабить компанию.

- Угрожая обрезом, мужчина похитил деньги в сумме порядка 700 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника и задержали его.

Оказалось, что на преступление 34-летнего местного жителя толкнуло тяжелое финансовое положение. Часть украденные денег мужчина потратил погашение долгов.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали пьяных угонщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми появится автобусный маршрут №50
МЧС: в Прикамье ожидаются заморозки
Пермяк прятал наркотики в пачках из-под сигарет
В Прикамье за 9 дней обнаружено 1295 нарушений ПДД водителями автобусов
В Перми появится еще одна экотропа
«Сидел на холоде без еды и воды». Волонтеры показали, как изменился кот, которого выкинули на улицу в переноске
"Не более двух пересадок". В Перми обсудили новую транспортную схему
В Прикамье пенсионерка, спасая детей на пожаре, получила серьезные ожоги
IT-специалисты Перми представят разработки для улучшения качества жизни региона
В Перми третий мост может появиться в створе улицы Крисанова
«Ездят на Ладе Гранта и врезаются в забор». В Перми задержали угонщиков
В Перми в Троицу изменится движение общественного транспорта
В Прикамье подросток совершил кражу в военкомате
В Перми начнет работать клуб настольных игр под открытым небом
В Перми до конца лета закроют улицу Крупскую
«Помнит только свое имя». В Перми ищут родных пенсионера, страдающего потерей памяти