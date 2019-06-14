В Прикамье мужчина в маске и с ружьем ограбил торговую компанию
В Чайковском задержали местного жителя за ограбление торговой компании. Мужчина надел маску, взял гладкоствольный обрез и отправился грабить компанию.
- Угрожая обрезом, мужчина похитил деньги в сумме порядка 700 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника и задержали его.
Оказалось, что на преступление 34-летнего местного жителя толкнуло тяжелое финансовое положение. Часть украденные денег мужчина потратил погашение долгов.
Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали пьяных угонщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU