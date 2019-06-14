IT-специалисты Перми представят разработки для улучшения качества жизни региона

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-14T10:24:51+03:00

Прикамье – это точка на карте России, где очень активно развивается цифровая экономика

Изменить размер текста: A A

15–16 июня на территории Политехнического университета (ПНИПУ) состоится 36-часовой хакатон (форум разработчиков программного обеспечения, на котором они работают над решением какой-либо проблемы. – Прим. ред.) в рамках полуфинала конкурса «Цифровой прорыв» платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие пройдёт параллельно в пяти городах: Перми, Казани, Якутске, Великом Новгороде и Симферополе.

В Прикамье предварительный отборочный этап в виде онлайн-тестирования прошли 305 человек из 2242 зарегистрировавшихся. За право выхода в финал в Перми будут соревноваться 203 специалиста в сфере цифровой экономики.

Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что Прикамье – это точка на карте России, где очень активно развивается цифровая экономика. Одним из основных ограничений для цифровизации является нехватка кадров, поэтому для подготовки специалистов в регионе ведётся серьёзная работа. В том числе создан IT-университет.

В течение 36 часов команды от трёх до пяти человек будут работать над проектами, которые направлены на повышение качества жизни в стране, – кейсами в сферах здравоохранения, образования и науки, транспорта и логистики, ЖКХ и городской среды, государственного управления. В частности, им предстоит решать актуальные для региона задачи.

Например, при выходе на линию водители пассажирских автобусов обязаны пройти предрейсовый медицинский осмотр, а автобусы – технический. Участникам хакатона необходимо будет создать прототип реестра (желательно децентрализованного), который бы содержал данные о пройденных медосмотрах и позволял осуществлять оперативный мониторинг для повышения безопасности пассажироперевозок.

Ещё одна проблема — несоблюдения водителями транспортных средств установленных маршрутов и графиков движения, выбора неоптимальных маршрутов. Перед участниками хакатона будет поставлена задача создать прототип геоинформационной системы, которая обеспечивала бы возможность контроля водителей и информирования населения о передвижении общественного автотранспорта.

Победители регионального этапа смогут участвовать в хакатоне на федеральном уровне 27–29 сентября. У 400 лучших участников со всей России будет возможность получить грант на развитие проекта от Фонда содействия инновациям, грантовый фонд которого составляет 200 млн рублей. А 20 команд-финалистов смогут выиграть денежный приз из общего фонда в 10 млн рублей.

Лучшие участники конкурса получат возможность:

– выиграть грант от Фонда содействия инновациям;

– получить денежный приз в размере 500 тыс. рублей на команду;

– пройти преакселерационную программу и вывести свой продукт на рынок;

– запустить свой технологический бизнес;

– получить предложения о работе от ведущих компаний России;

– принять участие в реализации национальных проектов;

– получить дополнительные призы от партнёров конкурса.

Напомним, в России, в том числе и в Пермском крае, реализуется нацпрограмма «Цифровая экономика РФ» – комплексная программа цифрового развития. Речь идёт прежде всего о разработке и широком использовании сквозных цифровых решений в системе государственного управления, экономике, коммунальной и социальной сферах, энергетике, промышленности и транспорте. Для достижения этих целей необходимо найти лучшие таланты в сфере ИT, дизайна и управления цифровыми проектами. Проект «Цифровой прорыв» платформы «Россия – страна возможностей» ориентирован на решение этих задач.

Справка:

«Цифровой прорыв» – всероссийский конкурс, направленный на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере цифровых технологий (ИT, дизайн, управление проектами). В Пермском крае мероприятие проходит при поддержке краевого Министерства информационного развития и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU