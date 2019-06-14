2019-06-14T10:22:32+03:00
Общество

В Перми третий мост может появиться в створе улицы Крисанова

Ее реконструируют до 2022 года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Максим Кис предложил построить третий мост через Каму в створе улицы Крисанова. Эта улица будет реконструирована до 2022 года

На градсовете начальник пермской дирекция дорог и транспорта Максим Кис рассказал о планах строительства дорог в Перми. В ближайшие три года в городе будут построены и реконструированы улицы Героев Хасана на участке от Хлебозаводской до Васильева, Карпинского, Строителей и ТР-53.

- Самый важный обьект - это улица Крисанова,которая пройдет от улицы Пушкина через шоссе Космонавтов и соединится с улицей Карпинского, - отметил Максим Кис. - При этом было бы логично построить третий мост через Каму как раз в створе улицы Крисанова.

Как уточнил заместитель главы города Анатолий Дашкевич, улица Крисанова будет проложена на уровне шоссе Космонавтов, а на развязке с этой улицей само шоссе "нырнет" в туннель под улицу Крисанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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