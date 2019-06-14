2019-06-14T10:21:47+03:00
Происшествия

«Ездят на Ладе Гранта и врезаются в забор». В Перми задержали угонщиков

Машину они угнали у своего знакомого
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Сотрудники полиции задержали жителей Перми, которые угнали машину у своего знакомого. В отдел полиции Мотовилихинского района сообщили о том, что в микрорайоне Архирейка неизвестные мужчины ездят на машине и врезаются в забор.

Полицейские задержали нарушителей. Ими оказались 49 и 21-летние местные жители. Мужчины угнали машину у своего знакомого, который праздновал в этот день свой день рождения.

«Ездят на Ладе Гранта и врезаются в забор». В Перми задержали угонщиков.

Граждане воспользовались моментом, когда потерпевший уснул, забрали ключи от машины, а также два телефона и бензопилу, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Ранее судимый 49-летний злоумышленник взят под стражу. По факту угона и кражи возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье подросток совершил кражу в военкомате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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