«Ездят на Ладе Гранта и врезаются в забор». В Перми задержали угонщиков
Сотрудники полиции задержали жителей Перми, которые угнали машину у своего знакомого. В отдел полиции Мотовилихинского района сообщили о том, что в микрорайоне Архирейка неизвестные мужчины ездят на машине и врезаются в забор.
Полицейские задержали нарушителей. Ими оказались 49 и 21-летние местные жители. Мужчины угнали машину у своего знакомого, который праздновал в этот день свой день рождения.
«Ездят на Ладе Гранта и врезаются в забор». В Перми задержали угонщиков.
Граждане воспользовались моментом, когда потерпевший уснул, забрали ключи от машины, а также два телефона и бензопилу, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Ранее судимый 49-летний злоумышленник взят под стражу. По факту угона и кражи возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье подросток совершил кражу в военкомате.
ИСТОЧНИК KP.RU