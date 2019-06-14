В Перми в Троицу изменится движение общественного транспорта

СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-14T10:44:24+03:00

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В Троицу в Перми изменится движение общественного транспорта. 15 и 16 июня с 06:00 до 21:00 будет закрыто движение личного транспорта:

- по нечетной стороне улицы Якутской от улицы Светлогорской до улицы 1-й Красноборской;

- по улице 1-й Красноборской от улицы Ветлужской до улицы Якутской.

На Северное кладбище можно будет заехать со стороны Соснового бора.

- Перекрытие движения на участке улицы Якутской необходимо для обеспечения бесперебойного движения транспорта на подъездах к Северному кладбищу. Это позволит снизить заторы, - сообщили в администрации города.

Общественный транспорт, следующий к городским кладбищам, в эти дни будет работать в усиленном режиме. Для обслуживания маршрута №46 «Драмтеатр – Северное кладбище» 15 июня запланировано 20 автобусов, 16 июня – 10 автобусов.

Из Кировского района до Северного кладбища будет ходить автобусный маршрут №39 «Микрорайон Оборино – Драмтеатр». На нем будет работать 3 автобуса в субботу и 2 – в воскресенье.

15 и 16 июня на Южной дамбе вводится дополнительный остановочный пункт «по требованию» «Кладбище «Южное» для автобусных маршрутов №1, 5, 11, 13, 14, 25, 43 и 75.

Для автобусных маршрутов №22 и №32 будет организована дополнительная остановка «по требованию» «Кладбище «Банная гора». Информация об организации дополнительных остановочных пунктов будет размещена в салонах транспортных средств и на сайте МКУ «Гортранс».

ИСТОЧНИК KP.RU