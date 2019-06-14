2019-06-14T08:54:20+03:00
Общество

В Перми начнет работать клуб настольных игр под открытым небом

Клуб откроется 18 июня
Лилия Абибулаева
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Фото: Юлия ЗалазаеваФото: Юлия Залазаева
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В Мотовилихинском районе Перми откроется клуб настольных игр. Он будет располагаться в сквере Розалии Землячки. В течение двух недель, с 18 июня до 1 июля, пермяки могут попробовать себя в шахматах, шашках, нардах и домино.

- Для самых маленьких будет организован отдельный стол с играми, подходящими по возрасту. В клубе будут работать статисты, с которыми можно проконсультироваться по правилам и попросить выступить судьями, - сообщили в администрации Перми.

Часы работы клуба – с 11:00 до 18:00.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермских парках стартуют бесплатные утренние зарядки. В рамках программы «группы здоровья» сформировано 13 групп разных направлений, большинство из которых уже начали свою работу. Пермяки могут подтянуть свою форму на занятиях по общей физической подготовке (ОФП)

ИСТОЧНИК KP.RU

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