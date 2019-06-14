2019-06-14T08:27:47+03:00
Общество

В Перми до конца лета закроют улицу Крупской

Также будет изменено движение общественного транспорта
Лилия Абибулаева
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--Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
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В Мотовилихинском районе Перми на все лето перекроют улицу Крупской.

Как сообщают в пресс-службе администрации Перми, на участке Крупской от Парковой до Розалии Землячки будут производиться ремонтные работы. Проезд будет запрещен для всех видов транспорта.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Лебедева, Уральской, Братьев Вагановых и Розалии Землячки.

Движение будет закрыто с 00:0015 июня и до 12:00 31 августа.

Также будет изменено движение общественного транспорта.

С 13 появился новый автобус №30 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы», взамен который троллейбуса №10 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы».

С 15 июня по 31 августа движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

- Автобус №18 «микрорайон Садовый – Пермский военный институт» в прямом направлении от улицы Уральской будет следовать по улицам Работницы, Лебедева, Крупской и далее по маршруту следования. В обратном направлении – по улицам Крупской, Лебедева, Работницы и далее по маршруту следования.

– Автобус №30 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы» и №68 «станция «Пермь-2» - микрорайон Садовый» в прямом направлении от Северной дамбы будут идти по улицам Уральской, Братьев Вагановых, Лебедева, Крупской и далее по маршрутам следования. В обратном направлении – по улицам Крупской, Лебедева, Розалии Землячки, Уральской и далее по маршрутам следования. Также для этих маршрутов будет организован временный остановочный пункт по улице Лебедева в районе дома №44.

– Трамвай №7 «станция «Пермь-2» - ОАО «Вагоноремонтный завод» будет следовать сообщением «станция «пермь-2» - микрорайон Висим».

ИСТОЧНИК KP.RU

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