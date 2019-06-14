2019-06-14T06:56:51+03:00
Спорт

Хоккейный клуб «Молот-Прикамья» подписал контракт с 15 новыми игроками

4 хоккеиста остались от старого состава
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Смена тренера заметно отразилась на составе пермского клуба. Команда продолжает обновляться. 12 июня стало известно, что «Молот-Прикамья» подписал контракты с 15 новыми игроками.

- «Молот-Прикамье» продолжает работу по созданию новой команды, - сообщили в пресс-службе клуба. - Уже сейчас известно, что в предсезонных сборах примут участие новички.

Так, новобранцами стали: Андрей Луговой, Александр Сметанин, Владимир Королев, Артем Прохоров, Валерий Васильев, Артур Чувиляев, Дмитрий Воробьев, Давид Мнцян, Михаил Шпаков, Станислав Тунхузин, Евгений Калинин, Андрей Щербов, Никита Зеленин, Артем Седунов, Денис Фахрутдинов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Павел Десятков назначен главным тренером ХК «Молот-Прикамье». Контракт с тренером подписан. К работе Павел Десятков приступил уже этим летом, 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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