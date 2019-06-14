«Не работали огнетушители». Прокуратура Пермского края проверила колонию №10, где произошел пожар

СЕГОДНЯ 06:38 2019-06-14T06:38:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В ИК №10 загорелись вещи в одном из бытовых помещений. Как сообщали в ГУФСИН по Пермскому краю, пожара не было. На фото и видео с места ЧП был виден черный густой дым из окон второго этажа здания. Оказалось, что в бытовом помещении начали тлеть вещи.

Прокуратура проверила учреждения. Оказалось, что сотрудники колонии не смогли вовремя потушить возгорание из-за незаряженных огнетушителей.

- Огнетушители были не готовы к использованию и нуждались в перезарядке. Администрация режимного учреждения располагала информацией об истекших сроках заправки инструментов, применяемых для огнетушения в начальной стадии возгорания, тем не менее, организационных и контролирующих мер к ответственным лицам не приняла, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Руководству колонии вынесено представление об устранении нарушений.

Напоним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае на территории завода произошел крупный пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU