2019-06-14T06:17:09+03:00
Происшествия

В Прикамье легковушка столкнулась с большегрузом

В ДТП пострадал маленький ребенок
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На трассе Кунгур - Соликамск в Пермском крае произошла авария. Иномарка столкнулась с большегрузом, в результате ДТП пострадал ребенок. По предварительной информации, виноват в аварии водитель легкового автомобиля.

- 12 июня в 19:30 на 135 км автодороги Кунгур – Соликамск - Горнозаводск, 37-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Опель Корс», по предварительным данным не уступила дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, в результате чего допустила столкновение с большегрузом «Вольво». В результате аварии различные травмы получили водитель «легковушки» и ее 14-летняя дочь, - сообщили в УГИБДД по Пермскому краю.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье велосипедист попал под колеса автобуса. Велосипедист двигался по правой по ходу движения автобуса обочине, в попутном направлении. 29-летнего велосипедиста отправили в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU

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