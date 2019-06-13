В Перми загорелся автобус 77 маршрута
13 июня около 19.00 вечера в микрорайоне Вышка-II загорелся пассажирский автобус 77 маршрута.
- Сначала мы долго простояли в пробке, так как на улице 1905 года еще один автобус № 77 попал в аварию, - рассказала «КП» пассажирка загоревшегося автобуса. – После остановки Балмошная наш автобус начал подниматься в горку и тут в салоне раздался сильный шум и гул. Пассажиров в «час пик» было много и автобус быстро начал наполняться дымом.
Водитель 77-го остановился, открыл все двери, люди стали выходить на улицу. Никто не пострадал. Очевидцы увидели, что густой дым валил из моторного отсека.
- Водитель закричал, чтобы все быстро выходили, так как огонь мог перейти на салон, и с огнетушителем побежал к мотору, нас в это время посадили в подошедший следом автобус, - рассказала пассажирка.
Из-за ДТП и пожара образовалась пробка. Люди жаловались в соцсетях: для того, чтобы доехать от Рабочего поселка до площади Восстания, им потребовалось 40 минут.
В Перми загорелся автобус.
ИСТОЧНИК KP.RU