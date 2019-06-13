В Перми загорелся автобус 77 маршрута

СЕГОДНЯ 20:22 2019-06-13T20:22:48+03:00

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13 июня около 19.00 вечера в микрорайоне Вышка-II загорелся пассажирский автобус 77 маршрута.

- Сначала мы долго простояли в пробке, так как на улице 1905 года еще один автобус № 77 попал в аварию, - рассказала «КП» пассажирка загоревшегося автобуса. – После остановки Балмошная наш автобус начал подниматься в горку и тут в салоне раздался сильный шум и гул. Пассажиров в «час пик» было много и автобус быстро начал наполняться дымом.

Водитель 77-го остановился, открыл все двери, люди стали выходить на улицу. Никто не пострадал. Очевидцы увидели, что густой дым валил из моторного отсека.

- Водитель закричал, чтобы все быстро выходили, так как огонь мог перейти на салон, и с огнетушителем побежал к мотору, нас в это время посадили в подошедший следом автобус, - рассказала пассажирка.

Из-за ДТП и пожара образовалась пробка. Люди жаловались в соцсетях: для того, чтобы доехать от Рабочего поселка до площади Восстания, им потребовалось 40 минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/714599" frameborder="0"></iframe> В Перми загорелся автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU