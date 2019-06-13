В Перми улицу Крупскую перекроют 15 июня в 00.00 часов

СЕГОДНЯ 17:50 2019-06-13T17:50:32+03:00

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В городском департаменте дорог и транспорта уточнили, что движение транспорта по ул. Крупской на участке от Уральской до Лебедева будет закрыто не 13, а 15 июня в 00.00 часов. И продлится до 31 августа.

Причина – выполнение работ по капремонту. Объезд закрытого участка дороги будет организован по улицам Лебедева, Уральской, Братьев Вагановых и Розалии Землячки. Также будет изменено движение общественного транспорта.

Автобусный маршрут №18 в прямом направлении будет следовать по улицам Работницы, Лебедева, Крупской и далее по маршруту следования. В обратном направлении – по улицам Крупской, Лебедева, Работницы и далее по маршруту следования.

Маршруты №30 и №68 в прямом направлении будут идти по улицам Уральской, Братьев Вагановых, Лебедева, Крупской и далее по маршрутам следования. В обратном направлении – по улицам Крупской, Лебедева, Розалии Землячки, Уральской и далее по маршрутам следования. Также для этих маршрутов будет организован временный остановочный пункт по улице Лебедева в районе дома №44.

Трамвайный маршрут №7 будет следовать сообщением «Станция «Пермь-II» - микрорайон Висим».

ИСТОЧНИК KP.RU