Пермяки могут принять участие в съемках фильма «Сердце Пармы»
Съемочная группа фильма «Сердце Пармы» объявила о кастинге на эпизодические роли. Информация об этом появилась на странице фильма в соцсетях.
Для съемок нужны мальчики 4-7 лет со светлыми волосами и голубыми или очень светлыми глазами. Поучаствовать в кастинге приглашают и девушек модельной внешности в возрасте 18-25 лет с естественным цветом волос.
Также нужны мужчины от 18-35 лет со внешностью народов Якутии, Китая, Казахстана, Таджикистана с очень узким разрезом глаз. Такие же требования о разрезе глаз и к женщинам в возрасте 18-50 лет.
Кастинг пройдет в субботу, 15 июня с 12.00 до 20.00 в кинотеатре «Премьер», ул. Пионерская, 17.
Для участия в кастинге можно приготовить отрывок или выучить стихотворение, но в основном приветствуется импровизация. Каждому желающему порядке живой очереди будет дано две минуты, на то, чтобы записаться на видеокамеру.
ИСТОЧНИК KP.RU