2019-06-13T17:28:42+03:00
Общество

Пермяки могут принять участие в съемках фильма «Сердце Пармы»

Желающих ждут в субботу 15 июня на кастинг в кинотеатре «Премьер»
Алена ОВЧИННИКОВА
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4 и 5 июня в Губахе уже прошел отбор актеров для массовых сцен. Фото: группа ВКонтакте «Сердце Пармы» набор в актеры массовки.4 и 5 июня в Губахе уже прошел отбор актеров для массовых сцен. Фото: группа ВКонтакте «Сердце Пармы» набор в актеры массовки.
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Съемочная группа фильма «Сердце Пармы» объявила о кастинге на эпизодические роли. Информация об этом появилась на странице фильма в соцсетях.

Для съемок нужны мальчики 4-7 лет со светлыми волосами и голубыми или очень светлыми глазами. Поучаствовать в кастинге приглашают и девушек модельной внешности в возрасте 18-25 лет с естественным цветом волос.

Также нужны мужчины от 18-35 лет со внешностью народов Якутии, Китая, Казахстана, Таджикистана с очень узким разрезом глаз. Такие же требования о разрезе глаз и к женщинам в возрасте 18-50 лет.

Кастинг пройдет в субботу, 15 июня с 12.00 до 20.00 в кинотеатре «Премьер», ул. Пионерская, 17.

Для участия в кастинге можно приготовить отрывок или выучить стихотворение, но в основном приветствуется импровизация. Каждому желающему порядке живой очереди будет дано две минуты, на то, чтобы записаться на видеокамеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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